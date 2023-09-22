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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:34

Пятерых госслужащих на Ставрополье уволили за нарушения законодательства

Муниципальные служащие нарушали антикоррупционное законодательства и попались, к ним утратили доверие и уволили
Данил ЮРКОВ
Пятерых госслужащих уволили на Ставрополье за нарушения законодательства

Пятерых госслужащих уволили на Ставрополье за нарушения законодательства

Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье за 2023 год работы лишились пять муниципальных служащих, которые нарушили антикоррупционное законодательство. К госслужащим после выяснения этого утратили доверие и уволили. Например, в Железноводске начальник отдела управления городского хозяйства принимала работы по четырем контрактам от своего мужа, при этом не принимала мер по устранению конфликтов интересов сторон.

— В городе Ставрополе главный специалист комитета градостроительства местной администрации из корыстной заинтересованности совершил действия, способствующие незаконному переводу объекта недвижимости, из статуса жилого помещения в нежилое, – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

А в Шпаковском округе сразу три муниципальных служащих не предоставили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокуратура провела проверку, убедилась в нарушениях и внесла представления. После всех нарушителей законодательства уволили.