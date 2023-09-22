МегаФон защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

Фото: МегаФон

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в ХМАО. Оборудование, установленное МегаФоном на границе поселка Пионерский и лесного массива, передает видеоданные в интеллектуальную систему, которая сама находит дикое животное.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Идея создать цифровую систему, отслеживающую перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они с NtechLab «обучают» нейросеть точно распознавать диких животных. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии МегаФона обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», - комментирует директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

«Проект учащихся «Кванториума», который реализуют технологические гиганты – МегаФон и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы», - считает Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.

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