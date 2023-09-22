В минпроме Ставрополья рассказали о причинах отсутствия топлива на заправках

О проблемах бензина на заправках Ставрополья рассказали в минпроме Ставрополья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причины отсутствия топлива на заправках Ставрополья озвучили в министерстве энергетики, промышленности и связи региона. По данным ведомства, бензина нет из-за подорожания на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Из-за этого образовался не только дефицит, но и подорожание, поэтому в правительстве решили ограничить экспорт бензина и дизельного топлива за границу.

— Нефтепродукты поставляются на территорию Ставропольского края из других субъектов РФ в связи с отсутствием нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время УФАС по СК продолжает следить за ситуацией на рынке нефтепродуктов, – рассказали в пресс-службе минпрома Ставропольского края.

Если ведомство выявит нарушение антимонопольного законодательства, к нарушителям будут применены меры регулирования. Минпром не уточняет, что грозит тем, кто все же преступит закон.