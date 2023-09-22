Житель Ставрополья застрелил знакомого из-за долга и ответит за это в суде

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья осудят 43-летнего местного жителя, который из-за просроченного денежного долга застрелил своего знакомого. Вечером 18 июля этого года мужчины распивали алкоголь, но в какой-то момент злоумышленник вспомнил, что собутыльник долго не отдавал деньги. Ныне обвиняемый предъявил претензию знакомому, между ними начался конфликт.

— Между знакомыми возникла ссора из-за несвоевременного возврата обвиняемым денежного долга .В ходе конфликта фигурант выстрелил в потерпевшего из имеющегося у него дома охотничьего ружья. От полученных травм мужчина скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против убийцы друга завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование завершили, следователи собрали достаточно доказательств вины фигуранта.

— Уголовное дело направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.