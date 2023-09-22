Жителя Ставрополья осудят за обман 26 человек на 2,9 млн рублей

Жителя Ставрополья осудят за мошенничество на 2,9 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставропольском крае под суд пойдет 47-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве на крупную сумму. Злоумышленник разместил в интернете объявление об изготовлении памятников и облагораживании могил. Ему звонили люди, обсуждали детали и предавали деньги на покупку материалов. Однако после этого мошенник начал откладывать сроки, а после вовсе переставал выходить на связь.

— Потерпевшие передавали ему деньги на закупку строительных материалов и для начала работ. Впоследствии обвиняемый откладывал срок исполнения обязательств, а позже переставал выходить на связь с потерпевшими, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фигурант обманул 26 человек на общую сумму в 2,9 млн рублей. О преступлениях узнали, и против злоумышленника завели уголовные дела по частям 2,3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, собрано достаточно доказательств вины мужчины.

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.