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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:40

Жителя Ставрополья осудят за обман 26 человек на 2,9 млн рублей

Злоумышленник размещал в интернете объявления об изготовлении памятников, однако пропадал после получения денег
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья осудят за мошенничество на 2,9 млн рублей

Жителя Ставрополья осудят за мошенничество на 2,9 млн рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставропольском крае под суд пойдет 47-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве на крупную сумму. Злоумышленник разместил в интернете объявление об изготовлении памятников и облагораживании могил. Ему звонили люди, обсуждали детали и предавали деньги на покупку материалов. Однако после этого мошенник начал откладывать сроки, а после вовсе переставал выходить на связь.

— Потерпевшие передавали ему деньги на закупку строительных материалов и для начала работ. Впоследствии обвиняемый откладывал срок исполнения обязательств, а позже переставал выходить на связь с потерпевшими, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фигурант обманул 26 человек на общую сумму в 2,9 млн рублей. О преступлениях узнали, и против злоумышленника завели уголовные дела по частям 2,3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, собрано достаточно доказательств вины мужчины.

— В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.