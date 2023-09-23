Иномарка перевернула малолитражку при аварии в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На пересечении проспекта Кулакова и улицы Бруснева в Ставрополе выезд на красный сигнал светофора привел к аварии, в которой перевернулась малолитражка. Либо «ДЭУ Матиз», либо «Мерседес БЕНЦ» выехал на красный свет и устроил ДТП, в котором «ДЭУ» перевернуло на бок. Оба водителя утверждают, что проезжали перекресток на разрешающий сигнал.

— В результате за медицинской помощью обратились водитель и пассажирка «ДЭУ», им назначено амбулаторное лечение. За рулем «Мерседеса» находилась 32-летняя местная жительница, которая была трезва, злостной нарушительницей ПДД не является, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также злостным нарушителем не является 21-летняя водитель «ДЭУ» со стажем вождения в три года. Однако автомобилистка в этом году уже получала штраф за проезд на красный сигнал светофора. По факту аварии началась проверка, автоинспекторы опрашивают очевидцев, смотрят камеры видеонаблюдения.