Управлять БПЛА в нефтегазовой промышленности будет обучать крупнейший вуз Ставрополья

Фото: СКФУ

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) первым в макрорегионе запускает программу дополнительного профессионального образования по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в нефтегазовой отрасли.

Цель курсов повышения квалификации – обучить студентов и специалистов работе с дронами для мониторинга и контроля объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Данная компетенция сейчас максимально востребована на рынке труда, и предполагается, что в ближайшем будущем управление дронами станет обязательным навыком для работников нефтегазовой отрасли.

– Обучение студентов навыкам управления беспилотными летательными аппаратами включает правильный запуск и подвод к целевой точке, а также мониторинг установок и особо важных сооружений. Помимо этого, применение БПЛА включает доставку грузов с месторождений, сбор проб и их доставку в специализированные лаборатории. Это гарантирует быструю и надежную логистику, а также снижает воздействие на окружающую среду, – рассказал и. о. декана Факультета нефтегазовой инженерии СКФУ Александр Верисокин.

Фото: СКФУ

Курс будет доступен как студентам СКФУ, так и работающим специалистам из партнерских предприятий. После завершения программа будет включена в блок факультативных дисциплин по направлению «Нефтегазовое дело».

Университет уже обладает соответствующей инфраструктурой для проведения курсов, включая вышку для практических упражнений со студентами.