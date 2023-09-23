Без вести пропавшую 12-летнюю девочку разыскивают в Дагестане

Фото: МВД Дагестана

В Махачкале разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю Диану Юлчиеву, которая вышла из дома примерно в 22:40 22 сентября и не вернулась. Родственники пропавшей обратились в полицию. Девочка была одета в темно-синюю кофту и голубые джинсы.

— Всех, владеющих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть 99-42-24 или

8 967 397-73-33, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

Любая информация может помочь в поисках пропавшей. Если кто-то видел девочку, МВД просит обратиться по вышеуказанным номерам телефона.