Глава КЧР и министр просвещения РФ встретились с финалистами конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023»

Фото: официальный сайт главы и правительства КЧР

В КЧР прошел финал всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023», который проходит с 18 по 24 сентября на базе гимназии №19 в Черкесске. Финалистов наградили за заслуги в обучении. Также в рамках рабочего визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова он вместе с главой КЧР Рашидом Темрезовым встретился с лауреатами.

Педагоги представляли Ульяновскую, Тюменскую области, республику Саха (Якутия), Татарстан, Чувашию, ДНР и другие регионы, в том числе и Карачаево-Черкесию. Об этом рассказали на официальном сайте КРЧ.

Конкурс проходит второй раз подряд, на нем, как сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выявляются лучшие практики преподавания русского языка. В прошлом году итоги подводились в Ставропольском крае, тогда появилась договоренность провести еще одну номинацию. Для конкурса выбрали соседа – Карачаево-Черкесию.

— Договорились, что нужно ввести еще одну номинацию, потому что изучение родного языка начинается с детского сада. Важно поддержать и показать значимость учителей дошкольных учреждений, которые прививают любовь к родному языку, литературе и культуре. Поэтому с этого года у нас две номинации, – сказал Сергей Кравцов.

Рашид Темрезов поблагодарил министра за поддержку инициативы провести финал конкурса в КЧР, выразил благодарность педагогам и отметил, что среди лауреатов присутствует и представитель нового региона РФ.

— Дорогие друзья! В Карачаево-Черкесии в Год педагога и наставника с 18 по 24 сентября пройдет финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» на базе Гимназии № 19 города Черкесска.

Благодарен Министру просвещения РФ Сергею Кравцову за то, что поддержал инициативу проведения заключительного этапа конкурса в нашей гостеприимной многонациональной республике.

72 учителя родного языка и родной литературы со всех уголков нашей страны будут претендовать на звание лучшего в своей профессии.

Родной язык бесценен для каждого из нас и сберечь его – важная задача. Именно поэтому, основной целью конкурса является поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.

Дорогие педагоги! Желаю вам всем удачи! Пусть этот конкурс станет стимулом к новым победам во благо нашей общей Родины – России! Надеюсь, что Карачаево-Черкесия удивит вас своей природой, достопримечательностями, гостеприимством и подарит незабываемые впечатления! – сказал Рашид Темрезов.

На встрече с лауреатами поднимались различные вопросы, в том числе касающиеся значения полилингвального образования, создания соответствующих программ и разработку методик. Было сказано, что важно изучение русского языка сперва в детском саду, а потом и в школе. Роль семьи в освоении языка также имеет немаловажную роль. Чтение, например, сказок может выработать у ребенка любовь к родному языку.

Участники-педагоги выразили благодарность главу Минпросвещения за организацию конкурса, а главу КЧР – за радушный прием в республике, гостеприимство и интересную программу мероприятия. Завтра, 24 сентября, будут подведены итоги конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023».