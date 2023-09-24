В ДТП в Ставрополе пострадал 5-летний ребенок и двое взрослых

Фото: УГИБДД СК

Злостный нарушитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал аварию с тремя пострадавшими в Ставрополе. По информации пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю, в их числе ребенок, которого от тяжелых травм уберегло автокресло. ДТП произошло 23 сентября около 16:30 на пересечении улицы Ленина и переулка Чкалова. Виновником стал водитель «Вольво-ХС90», врезавшийся в «Шевроле Ланос», в котором медпомощь потребовалась водителю и 5-летнему пассажиру. Пострадал и пассажир «Вольво». Всем назначено амбулаторное лечение.

- За рулем «Вольво» находился 49-летний местный житель, который был трезв. За последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД привлекался уже 14 раз, в основном за скорость. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение требований сигнала светофора и отсутствие страховки, - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.