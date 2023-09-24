Одинокая дама из Осетии отдала целое состояние аферисту из Казахстана, обещавшему на ней жениться

После перевода «жених» перестал выходить на связь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поисках второй половины влюбленная в афериста 37-летняя одинокая жительница Беслана лишилась 700 тысяч рублей. Все началось с регистрации на сайте знакомств и переписки с 32-летним незнакомцем. Мошенником оказался уроженец Казахстана, который временно проживал в Московской области.

В чате в интернете он так сильно расположил к себе жительницу Северной Осетии, что та согласилась перевести огромную (озвученную выше) сумму ему на счет. Своей онлайн-возлюбленной мошенник рассказал историю о финансовых трудностях в его жизни и планах жениться на ней, как только уладит все свои дела. Тогда женщина и решила помочь любимому, который в скором времени своим молчанием дал понять, что не собирается заключать с ней брак и возвращать деньги. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии, афериста объявили в федеральный розыск и в итоге задержали в Московской области.

- Разыскиваемый был задержан полицейскими на территории поселка Октябрьский, - уточнили в ведомстве. - После задержания мужчина раскаялся в содеянном и обещал вернуть деньги. Следствие продолжается.