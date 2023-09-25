Проезд на красный стал причиной аварии на перекрестке в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На пересечении улиц Серова и Краснофлотская в Ставрополе проезд одной из машин на красный свет стал причиной аварии. Два автомобиля, «Лада Гранта» и «Лада Приора» врезались и вызвали автоинспекторов, оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— За медицинской помощью обратились 21-летняя водитель «Приоры» и ее 17-летняя сестра. Им назначено амбулаторное лечение. За рулем «Гранты» находился 27-летний житель Ставрополя. Выяснилось, что за последние 2 года гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение требований сигнала светофора, – пишет ведомство.

Теперь, если вина водителя «Гранты» будет доказана, ему грозить лишение прав за повторный проезд на красный свет. В ином случае к ответственности привлекут автомобилистку на «Приоре». По факту происшествия началась проверка, степень ответственности участников устанавливается.