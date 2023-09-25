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НовостиЗдоровье25 сентября 2023 6:58

Коронавирусом на Ставрополье за неделю заболели 233 человека

При этом выздоровели 95 пациентов, погибших от вируса нет
Данил ЮРКОВ
За неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 233 человека

За неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 233 человека

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 18 по 24 сентября, коронавирусом заразились 233 человека, 15 из них госпитализировали. Одновременно с этим 95 пациентов вылечились от вируса, никто не умер. Среди заболевших 66 – дети, причем семерым из них понадобилась госпитализация, а 59 лечатся амбулаторно.

— Еще 95 человек выздоровели за минувшую неделю. Уровень заболеваемости и госпитализаций остается на минимальных отметках. Между тем, соблюдение мер эпидпрофилактики все еще важно, – пишет в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Оперштаб Ставрополя уточняет, что за все время в регионе выздоровели 255 292 человек, из них скончались 7 139 человек. Жители Ставрополья мало вакцинируются: за прошлую неделю первый компонент вакцины получил 21 человек, а второй – двое.