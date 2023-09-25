Коронавирусом на Ставрополье за неделю заболели 233 человека

За неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 233 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за минувшую неделю, с 18 по 24 сентября, коронавирусом заразились 233 человека, 15 из них госпитализировали. Одновременно с этим 95 пациентов вылечились от вируса, никто не умер. Среди заболевших 66 – дети, причем семерым из них понадобилась госпитализация, а 59 лечатся амбулаторно.

— Еще 95 человек выздоровели за минувшую неделю. Уровень заболеваемости и госпитализаций остается на минимальных отметках. Между тем, соблюдение мер эпидпрофилактики все еще важно, – пишет в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Оперштаб Ставрополя уточняет, что за все время в регионе выздоровели 255 292 человек, из них скончались 7 139 человек. Жители Ставрополья мало вакцинируются: за прошлую неделю первый компонент вакцины получил 21 человек, а второй – двое.