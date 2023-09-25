Минздрав Ставрополья через суд обязали выдавать лекарства инвалиду с раком

Пациенту с онкологией в Ставрополе не выдавали необходимые лекарства Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе Ставрополя 63-летнему местному жителю, инвалиду второй группы с онкологическим заболеванием, не выдавали необходимые лекарства. Прокуратура начала разбирательства и нашла нарушения закона, так как пациенту постоянно надо принимать препараты.

— В нарушение требований законодательства министерством здравоохранения региона пациент не был своевременно обеспечен положенным медикаментом, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокурор пошел в суд с исковым заявлением в адрес краевого минздрава и потребовал, чтобы возложить обязательство выдавать лекарства пациенту с раком. Требования удовлетворили, и мужчина теперь обеспечен всеми необходимыми препаратами.