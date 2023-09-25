К 7 годам колонии приговорили парня за убийство знакомого на Ставрополье

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Апанасенковском округе Ставрополья 19-летнего жителя Ростовской области приговорили к 7 годам колонии за убийство знакомого. В ноябре 2022 года пьяный злоумышленник сидел дома у 64-летнего местного жителя, с которым они недавно познакомились. В какой-то момент парень подумал, что собутыльник хочет совершить против него преступление. От испуга ныне осужденный схватился за утюг он начал избивать знакомого.

— Вооружившись утюгом, осужденный нанес им не менее 10 ударов в область головы потерпевшего, а также не менее 3 ударов ногами по различным частям его тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Утром тело потерпевшего нашли, на место вызвали правоохранительные органы, которые начали разбираться в произошедшем. Сотрудники узнали, что собутыльник уехал от погибшего в Ростовскую область, где его задержали. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство», во время следствия фигурант сознался в преступлении. Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.