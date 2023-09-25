Судимый наркосбытчик со 109 свертками попался на трассе Ставрополья

Фото: антинаркотическая комиссия Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья, на трассе «Кавказ», автоинспекторы остановили легковушку, за рулем которой сидел 56-летний житель Ессентуков. Ранее неоднократно судимый злоумышленник занервничал, когда увидел сотрудников, и попытался избавиться от лежавшей на сидении сумки. Правда, это заметили, и автомобилиста доставили в отделение.

— По прибытии в отдел полиции правоохранители досмотрели сумку и обнаружили в ней 109 свертков, содержащих почти 63 грамма синтетического наркотика. Драгдилер пояснил, что приобрел «порошок» через Интернет, поднял мини-оптовую партию «товара» из тайника в городе Пятигорске, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Злоумышленник расфасовал партию наркотика на мелкие дозы и собирался сбыть в Предгорном округе. За это против наркосбытчика завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Фигуранта посадили в сизо, где он будет ждать приговор.