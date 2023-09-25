Рашид Темрезов: Тему репрессий справедливо изложат в новом учебнике истории

Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. Одним из важнейших вопросов, поднятых на встрече с главой республики Рашидом Темрезовым, стало продолжение обсуждения вопроса изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ.

Более недели проблемой справедливого изложения темы репрессий в учебнике занимается рабочая группа, в состав которой вошли главы регионов, чьи народы подверглись репрессиям, и руководство министерства просвещения РФ. Позиция рабочей группы уже донесена до автора учебника Владимира Мединского. Он с ней согласился, уточнил, что материал был взят из предыдущих изданий без изменений, и заверил о готовности привести информацию в порядок. Все правки будут согласованы с рабочей группой, - рассказал Рашид Темрезов на своей официальной странице в Телеграме и отметил, что поднятую проблему можно считать решенной.

- Я благодарен министру просвещения РФ за решительную поддержку. Договорились с Сергеем Сергеевичем о дальнейших действиях по справедливому изложению темы. Моя личная позиция - нельзя искажать историческую правду о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, - добавил Темрезов.

Глава КЧР также подчеркнул, что во все времена истории многонациональный народ нашей страны (в том числе и представители репрессированных народов) вставал единой стеной для защиты Родины - так было в Великую Отечественную войну, так происходит и сейчас в зоне проведения СВО.

- Наша государственная политика строится на многонациональности, она - всепобеждающая сила России. Так говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. А репрессии в отношении народов он всегда характеризовал как несправедливость и преступление, - заключил Рашид Темрезов.