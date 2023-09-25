Пьяного водителя-бесправника из Иркутской области поймали на Ставрополье

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В Буденновске на Ставрополье автоинспекторы заметили отечественный автомобиль, который при виде их начал стремительно набирать скорость. Сотрудники остановили машину, за рулем сидел 20-летний житель Иркутской области с признаками опьянения. Ему предложили пройти тест на алкоголь, и парень согласился.Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Гражданин прошел освидетельствование на месте, которое показало 0,346 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, состояние алкогольного опьянения было установлено. Выяснилось, что водительское удостоверение молодой человек не получал, а автомобиль взял у знакомой прокатиться по ночному городу, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол за пьяную езду без прав. Теперь ему грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку, откуда ее заберет владелица.