Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздравил земляков с Днем республики

Владикавказ. Фото: соцсети главы Северной Осетии Сергея Меняйло

Глава Северной Осетии поздравил земляков с Днем республики.

- Нам с вами повезло жить в одном из красивейших мест нашей необъятной страны. Северная Осетия и ее столица – это богатая история, мудрые традиции, сильные и добрые люди. И в эти праздничные дни мы все вновь острее ощущаем общую принадлежность к нашему прекрасному горному краю, к нашему многонациональному народу!

В этом году, как обычно, к празднику для гостей и жителей республики подготовили яркую развлекательную программу. Это и фестиваль осетинских пирогов, и выставка-ярмарка народно-художественных промыслов, и мастер-классы для детей. А тех, кто будет гулять в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова, будут ждать городской турнир по нардам, осенний кинотеатр и много всего интересного.

Друзья, с праздником вас! Пусть все складывается, пусть будет мир и благополучие в ваших семьях! Пусть наша родная республика процветает! - написал Сергей Меняйло у себя в телеграм-канале.