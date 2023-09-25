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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:07

Житель Ставрополья зарезал собутыльника и ответит за это в суде

Два мужчины поссорились, и один из них достал нож и ударил в бедро, зацепив артерию
Данил ЮРКОВ
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе осудят 33-летнего жителя региона, обвиняемого в убийстве собутыльника. В январе этого года два мужчины распивали алкоголь, но поссорились, один из отдыхающих схватился за нож и ударил оппонента в область бедра. Злоумышленник зацепил артерию, из-за чего потерпевший истек кровью на месте происшествия.

— От полученного ранения через непродолжительное время потерпевший скончался на месте. В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.