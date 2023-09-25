У летящего из Сочи в КБР самолета отказала система навигации

У самолета, летящего из Сочи в Нальчик, отказался система навигации Фото: Иван МАКЕЕВ

Рейс «Сочи – Нальчик» прямо в полете столкнулся с проблемой – у самолета отказала система спутниковой навигации. Пилот доложил о поломке на землю, а метеорологическая видимость составляла 10, нижняя граница – 130 метров. Тем не менее самолет продолжил полет до пункта назначения.

— Запросил вектрорение. МУ/ видимость 10, нижняя граница 130 метров. В 09:17 посадка благополучно в аэропорту города Нальчик, – сообщили в телеграм-канале aviaincident.

Во время полета пассажиров в самолете не было, его обслуживает авиакомпания «CKD HAVACILIK» (Чартерная авиакомпания), уточняет источник. С поломкой будут разбираться специалисты.