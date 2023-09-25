В колледжах и техникумах Ставрополья увеличат бюджетные места

На Ставрополье планируют увеличить количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье планируют увеличить количество бюджетных мест в колледжах и техникумах на востребованных специальностях. Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому министру образования проанализировать систему подготовки профессиональных рабочих кадров, чтобы больше абитуриентов могли попасть на бюджет и обучиться нужной специальности.

— Со следующего года число бюджетных мест по востребованным рабочим специальностям будем увеличивать. Родителям будущих выпускников и им самим рекомендую уже сейчас изучить рынок труда и подумать о выборе рабочей профессии, – пишет Владимиров в социальных сетях.

По словам губернатора, региону нужны токаря, слесари, сварщики. Причем он уточняет, что предприятия предлагают высокие зарплаты и хорошие условия труда. Тем временем Ставрополь стал аутсайдером в рейтинге городов России по зарплате.