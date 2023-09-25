Около 90 граммов мефедрона планировал сбыть житель Железноводска

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Железноводске полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который планировал сбыть наркотики. По наводке правоохранители пришли домой к злоумышленнику и при обысках изъяли 30 свертков с порошком, экспертиза показала, что это мефедрон массой около 90 граммов. Также в жилье наркосбытчика нашли стеклянную банку и один полимерный пакет и упаковочные материалы с весами.

— В отделе полиции гражданин в содеянном сознался и пояснил, что приобрел наркотик в сети Интернет и расфасовал на мелкие дозы для дальнейшего сбыта. Следственным отделом ОМВД России по городу Железноводску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против парня завели дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Фигуранту грозит длительный срок, а пока продолжается расследование. После материалы передадут в суд, где решится судьба наркосбытчика.