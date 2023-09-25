РСХБ обменяет монеты на банкноты

Акция направлена на возврат в монет в налично-денежный оборот. Фото: www.rshb.ru

Россельхозбанк по традиции примет участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициируемой ЦБ РФ. Ежегодно проводимая активность направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот.

Согласно условиям акции, любое физическое лицо в период с 25 сентября по 8 октября включительно может принести в отделение Россельхозбанка* скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет. Максимальная сумма обмена не ограничена. При наличии открытого в РСХБ счета по запросу клиента сумма обмененных монет может быть зачислена на банковский счет. Для удобства и быстрого обмена рекомендуется рассортировать монеты по номиналам.

* Перечень отделений установлен в условиях Акции и размещен на сайте.

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