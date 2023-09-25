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НовостиОбщество25 сентября 2023 15:05

Половину вакцин против гриппа уже использовали на Ставрополье

Регион получил 587 тысяч доз – и детских, и взрослых, почти половина уже потратили на людей
Данил ЮРКОВ
Половину вакцин против гриппа уже использовали на Ставрополье

Половину вакцин против гриппа уже использовали на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае использовали почти половину из 587 тысяч доз вакцины против гриппа – и детских, и взрослых. Сезонный рост заболеваемости простудой и гриппом уже наблюдается в регионе. По заявлению губернатора Владимира Владимирова, на этой неделе и в октябре поставят новые вакцины.

— Край получили 587 тысяч доз вакцины от гриппа – взрослой и детской, медики уже использовали почти половину. Будут новые поставки на этой неделе и в октябре. Прививка бесплатна, сделать ее можно в медицинских учреждениях, – пишет Владимир Владимиров в социальных сетях.

При этом в крае наблюдается рост заболевших коронавирусом. За минувшую неделю заразились 233 человека, 15 из них госпитализировали. При этом 95 пациентов вылечились от вируса, никто не умер. Среди заболевших 66 – дети.