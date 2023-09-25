Обновленную вакцину против коронавируса поставят на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольский край к концу года ожидается поставка обновленной вакцины против коронавируса. Сейчас в регионе наблюдается рост больных Covid-19, однако он не такой высокий, как в прошлом году. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Новая вакцина будет обладать обновленными характеристиками, адаптированной к циркулирующим сейчас штаммам вируса.

— Также поручил краевому Минздраву проработать вопрос закупки вакцины для жителей края, которые хотят прививаться безотлагательно, – пишет Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вместе с тем на Ставрополье уже использовали половину доз вакцины против гриппа, всего в регион их доставили 587 тысяч – и детских, и взрослых. Однако Владимиров заявил о новых поставках на этой неделе и в октябре. Вакцины против вируса должно хватить на каждого, кто желает привиться.