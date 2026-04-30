Отопление вернули в многоэтажку Невинномысска лишь после возбуждения дела

Оставшиеся без тепла жители многоэтажки Невинномысска поблагодарили СК за помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске жители многоэтажки остались без отопления. Люди жаловались в уполномоченные инстанции, но их там попросту игнорировали. Сидеть в холоде они не могли, но помогать никто не собирался. Все изменилось после того, как в дело вмешались следователи. В СКР возбудили уголовное дело на чиновников:

«По поручению руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК России выехали на место, пообщались с обеспокоенными гражданами и оперативно приняли все необходимые меры для устранения возникшей проблемы», – сообщили в СУ СКР по Ставрополью.

Уже после возбуждения дела все инстанции наконец начали работать. Отопление быстренько вернули в отключенный от него дом. Жители Невинномысска поблагодарили следователей за неравнодушие и помощь.

