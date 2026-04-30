Северный Кавказ
НовостиОбщество30 апреля 2026 9:12

Отопление вернули в многоэтажку Невинномысска лишь после возбуждения дела

Люди жаловались во все инстанции, но их игнорировали, пока за дело не взялись следователи
Маргарита КОТОВА
Оставшиеся без тепла жители многоэтажки Невинномысска поблагодарили СК за помощь

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске жители многоэтажки остались без отопления. Люди жаловались в уполномоченные инстанции, но их там попросту игнорировали. Сидеть в холоде они не могли, но помогать никто не собирался. Все изменилось после того, как в дело вмешались следователи. В СКР возбудили уголовное дело на чиновников:

«По поручению руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю по данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК России выехали на место, пообщались с обеспокоенными гражданами и оперативно приняли все необходимые меры для устранения возникшей проблемы», – сообщили в СУ СКР по Ставрополью.

Уже после возбуждения дела все инстанции наконец начали работать. Отопление быстренько вернули в отключенный от него дом. Жители Невинномысска поблагодарили следователей за неравнодушие и помощь.

