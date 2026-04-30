Пять продовольственных ярмарок пройдут в Ставрополе на майских праздниках

В Ставрополе на майских праздниках пройдут сразу пять продовольственных ярмарок. 1, 5 и 8 мая торговые точки откроются на улице Ломоносова, 25 и Доваторцев, 13 (с 16:00 до 21:00), 2 мая – Васильева, 35/1, 7 мая – Пригородная, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

Местные жители смогут приобрести все необходимое для пикников и семейных ужинов: зелень, овощи, фрукты, мясные изделия, свежую рыбу, молочную продукцию, яйца, ароматный мёд, сухофрукты, орехи и растительное масло.

По словам властей, такие мероприятия помогают не допустить роста цен на социально значимые продукты. Помимо этого, население получает качественную и безопасную продукцию.

