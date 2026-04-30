На Ставрополье мужчину осудят за обман родителей, ищущих своего сына

Под предлогом помощи он выманил у них около двух млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье осудят мошенника, обманувшего родителей при поисках сына. В Ессентуках передали в суд дело против 37-летнего иностранца. По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года мужчина предложил женщине помочь найти и вернуть ее пропавшего ребенка за деньги. Она отдала ему около двух млн рублей.

«Деньги предназначались для лиц, способных найти и привезти ребёнка к семье. Однако злоумышленник не планировал их отдавать, вместо этого он присвоил их себе, после чего потратил», – сообщают коллеги из «АиФ-СК».

В отношении него завели дело по статье о крупном мошенничестве. Прокуратура Ессентуков передала дело в суд.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru