В Кисловодске при реконструкции Старого озера похитили 117 млн рублей. Фото: прокуратура Ставрополья

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела о хищении более 117 млн рублей при реконструкции Старого озера в Кисловодске. По версии следствия, руководитель строительной организации в 2020 году заменил декоративную гальку на более дешевую песчано-гравийную смесь, завысил стоимость материалов почти вдвое и внес ложные сведения в акты выполненных работ, которые сам же и разработал ранее.

«Позже акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями были предоставлены заказчику. В результате этих действий сумма ущерба составила свыше 117 миллионов рублей», – рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как добавили в региональной прокуратуре, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в Кисловодский городской суд.

