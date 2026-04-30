Дороги в юго-западном районе Ставрополя перекроют из-за открытия сезона фонтанов

В юго-западном районе Ставрополя ряд улиц перекроют 30 апреля из-за открытия сезона фонтанов. Ограничения введут в районе площади Святого князя Владимира с 16:00 и до 22:00. Администрация просит заранее продумывать маршрут, чтобы не оказаться у перекрытой дороги.

Какие улицы Ставрополя перекроют из-за открытия сезона фонтанов

- До 22:00 — будет закрыто движение по улице генерала Маргелова и внутриквартальным подъездным дорогам к площади.

- С 16:00 до 22:00 — перекроют проспект Российский (на участке от Западного обхода до Тухачевского), а также улицы Ивана Щипакина и Павла Буравцева.

Объехать перекрытые участки предлагают по улицам Западный обход, Рогожникова, Тухачевскому, а также по проспекту Российскому от Тухачевского до 45 Параллели.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru