Жители Ставрополья смогут поучаствовать в онлайн-акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк онлайн» запустил прием заявок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставропольского края приглашают поучаствовать в онлайн-акции «Бессмертный полк». Прием заявок на ежегодное памятное мероприятие уже начался. Местные жители могут рассказать историю родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Подать заявление можно до 6 мая.

«От вас потребуется фото героя и краткая информация о нем. При необходимости качество изображения можно улучшить внутри сервисов. Все анкеты пройдут модерацию, чтобы избежать фактических ошибок и фальсификации истории», – говорится в сообщении правительства Ставрополья.

Шествие пройдет в цифровом формате. Традиционно оно пройдет 9 мая в 12 часов на официальном сайте проекта.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Ставрополе пройдет в очном формате. Парад проведут 9 мая на площади Ленина.

