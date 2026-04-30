В Кисловодске 2 мая пройдет Крестный ход с освящением нарзанных источников

В Кисловодске 2 мая пройдет общегородской Крестный ход с освящением нарзанных источников. Шествие возглавит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Православные пройдут от Свято-Никольского собора через Кисловодский парк к центральному входу в Нарзанную галерею и обратно.

«Для Кисловодска проведение общегородского Крестного хода "Благословение вод" – это часть духовной и исторической традиции города-курорта. Нарзанные источники всегда были неотъемлемой частью жизни Кисловодска, его символом и основой курортной истории. В программе запланированы крестный ход, водосвятный молебен, а также освящение источников нарзана», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Власти ожидают, что в шествии примут участие около полутора тысячи жителей и гостей города-курорта.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru