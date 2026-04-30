Сбер инвестирует в будущее туризма: новое соглашение с «Волшебным Миконосом» на Кавказском форуме

Соглашение затрагивает в том числе проект по строительству гостиничного комплекса. Фото: Константин БАЦОЕВ

На Кавказском инвестиционном форуме Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, и директор компании «Волшебный Миконос» Александр Лапариди подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение затрагивает в том числе проект по строительству гостиничного комплекса, который является частью масштабного инвестиционного проекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Волшебный Миконос" в Пятигорске».

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«За годы сотрудничества с группой компаний мы подтвердили статус банка первого выбора. Данное соглашение станет новым этапом развития партнёрских отношений. В Ставропольском крае ежегодно растёт туристический поток, поэтому важно создавать новую современную инфраструктуру для туристов и жителей края. Сбер инвестирует в проекты, которые создаются для людей. Мы говорим не только об отдыхе, но и о новых рабочих местах, а также о комплексном развитии экономики региона в туристической сфере».

Александр Лапариди, директор ООО «Волшебный Миконос»:

«Сбер для нас — стратегический партнёр, разделяющий наш взгляд на развитие внутреннего туризма. Поддержка такого финансового института позволяет нам уверенно реализовывать амбициозные задачи по созданию современного курортного комплекса мирового уровня в Пятигорске. Уверен, что совместная работа над проектом «Волшебный Миконос» станет ярким примером эффективного государственно-частного партнёрства и внесёт весомый вклад в повышение туристической привлекательности Ставрополья».

В рамках реализации проекта стороны договорились о долгосрочном партнёрстве, предусматривающем предоставление кредитных продуктов, банковских гарантий и расчётно-кассового обслуживания. Сбербанк выступит основным финансовым партнёром строительства гостиничного и спортивно-оздоровительного комплекса, обеспечивая прозрачность движения средств и приоритетное рассмотрение инвестиционных заявок.