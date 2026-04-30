Второй день КИФ: Сбербанк планирует принять участие в финансировании экокурорта в Кисловодске

На Кавказском инвестиционном форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Председателем Юго-Западного банка Сбербанка Анатолием Песенниковым, представителем компании «Мёд Эстейт» Леонидом Ханукаевым и главой города Кисловодска Евгением Моисеевым.

Стороны договорились совместно осуществлять и развивать сотрудничество в сфере финансирования инвестиционной деятельности. В том числе проект «Мёд-Эстейт» по строительству экокурорта в городе-курорте Кисловодск в посёлке Левоберезовский. Проект призван дать новый импульс развитию внутреннего туризма в регионе.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Проект по созданию в г. Кисловодске экологического курорта. Общая площадь застройки составит свыше 300 тыс. кв. метров, а общий бюджет проекта более 60 млрд рублей. Сбер выступает надежным финансовым партнером для таких стратегических проектов, формирующих новый облик российских курортов».

Леонид Ханукаев, представитель ООО «Мёд Эстейт»:

«Подписание этого соглашения со Сбербанком — важнейший этап для нашей компании и всего региона Кавказских Минеральных Вод. Проект в Кисловодске — это создание экосистемы современного здорового отдыха, доступного круглый год. Мы рады, что Сбербанк, разделяет наше видение развития туристической инфраструктуры. Финансовая поддержка позволит нам реализовать экокурорт с использованием лучших технологий термального оздоровления и гостеприимства. Уверен, что "Мёд Эстейт" вместе с надежным партнером создаст новый центр притяжения для туристов со всей России».