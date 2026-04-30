На Ставрополье обследуют паводкоопасные водные объекты

Ведутся обследования русел рек на территории всего края. Фото: минприроды СК.

В Ставропольском крае в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова начались повторные обследования паводкоопасных водных объектов. Как рассказали в минприроды края, работа проводится в рамках реализации комплекса противопаводковых мероприятий, рассчитанного до 2030 года.

Ставропольский край входит в пятерку паводкоопасных субъектов Российской Федерации. В подверженной паводкам зоне находится территория более четырех тысяч га с населением более 50 тысяч человек. Сезон паводков в крае - с начала мая по конец июня, когда в горах начинается интенсивное таяние снега. Сильные осадки могут справоцировать паводки и в более ранний срок.

Ведутся обследования русел рек на территории всего края. В зоне внимания затороопасные и подмостковые участки, водопропускные сооружения. Под особым контролем обстановка в районе населенных пунктов, расположенных вдоль рек Кубань, Кума, Подкумок, Калаус, Егорлык. Под наблюдение взяты также реки Мокрая Сабля и Мокрый Карамык, протекающие в Александровском, Георгиевском и Советском округах.

За уровнем воды в реках следит система гидрологических постов, которая насчитывает на сегодня 41 объект. Их расположение помогает выявить угрозу паводка на ранней стадии, своевременно отреагировать и предупредить людей об опасности.

«На сегодняшний день уровень воды в реках находится в пределах нормы. Круглосуточно работает система мониторинга гидрологической ситуации на реках. Информация о текущем состоянии водной поверхности каждые 10 минут поступает в МЧС, в центр сбора и обработки данных, диспетчерскую службу минприроды края, главам местных администраций. Об угрозе подтопления они оповещают нселение за 6-9 часов до наступления такой угрозы», – сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

Реализация комплекса противопаводковых мероприятий, помимо создания эффективной сети автоматизированных гидрологических постов, включает в себя мероприятия по расчистке русел рек, строительству объектов берегоукрепления на водоёмах, ремонту гидротехнических сооружений и другие. Проводится расчистка берегов, особенно в наиболее подверженных паводкам территориях.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru