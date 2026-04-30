Премьер-министр России прибыл на Ставрополье с рабочим визитом

Губернатор поблагодарил премьер-министра за поддержку важных для Ставрополья проектов и инициатив. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин посетил Кавказский инвестиционный форум в Минеральных Водах. О визите рассказал в своих соцсетях губернатор края Владимир Владимиров, который и представил ему потенциал Ставрополья.

«Показал продукцию предприятий – от агропрома и химии до высоких технологий и креативных индустрий. Вместе с нашим земляком ветераном СВО Александром Никоновым представили проект развития рыбоводческого хозяйства, который он реализовал при краевой господдержке», – написал глава региона.

Всего за прошлый год, по его словам, по программе Время Своих Героев помощь в открытии своего дела, трудоустройстве или профессиональной переподготовке получили более 60-ти ветеранов спецоперации и их родных. Еще более 20 человек поддержали в краевых фондах

Также глава края отчитался перед премьер-министром о выполнении прорывных проектов по развитию края. По словам Владимирова, с их помощью с 2020 года в экономике края было создано свыше 21 тысячи новых рабочих мест.

