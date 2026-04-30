Сбер и Кавказ.РФ готовятся к запуску цифровой инвестиционной платформы

В рамках Кавказского инвестиционного форума Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов подписали соглашение о намерениях по участию Сбера в реализации цифрового проекта Кавказ.РФ – «Инвестиционный хаб».

Проект направлен на создание специальной цифровой платформы, которая будет способствовать повышению инвестиционной активности регионов СКФО.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы всегда уделяем внимание поддержке роста бизнеса и нам важно предлагать предпринимателям и инвесторам релевантные продукты и инструменты. В партнёрстве с Кавказ.РФ наш Банк уже запустил ряд совместных инвестиционных проектов, направленных на улучшение инвестклимата и развитие экономики СКФО. Ранее мы успешно реализовали программу льготного кредитования бизнеса Кавказа и за 3 года её действия суммарно было оформлено 206 кредитов на 8 млрд рублей. Сейчас мы прорабатываем участие Банка в реализации цифровой платформы, разработанной Кавказ.РФ. Такая платформа обеспечит взаимодействие между инициаторами проектов, представителями банков-участников и институтами развития Российской Федерации, а также позволит предпринимательскому сообществу и финансовым организациям более оперативно прорабатывать вопросы о кредитной сделке».

Андрей Юмшанов, генеральный директор Кавказ.РФ:

«Кавказ.РФ и Сбер успешно сотрудничают уже несколько лет, реализуя проекты в различных направлениях и отраслях. Вместе мы помогаем предпринимателям СКФО запускать и развивать бизнес. Цифровая платформа объединит предпринимателей и кредитные организации, а также аккумулирует информацию о запущенных и планируемых к реализации инвестиционных проектах Кавказа».