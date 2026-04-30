Глава Дагестана Сергей Меликов уволен с поста руководителя республики и переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, он уже провел встречу с представителями Народного Собрания республики и обсудил с ними выборы будущего руководителя региона.
Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 года, а 14 октября 2021 года был избран главой республики. До этого он с июля 2016 года по 27 сентября 2019 года служил первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии России, а потом с сентября 2019 по октябрь 2020 года – сенатором от исполнительной власти Ставропольского края.
О новом месте службы Сергея Меликова пока не сообщается.