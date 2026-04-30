Кадровый вопрос о новом руководителе Владимир Путин обсудил с представителями республики. Фото: www.kremlin.ru

Стало известно, что вопрос отставки главы Дагестана Сергея Меликова решался на совещании президента России по вопросам ликвидации последствий паводков в регионе. Кадровый вопрос о новом руководителе Владимир Путин обсудил с представителями республики. А это депутаты Госдумы Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбагандов, председатель народного собрания республики Дагестан Заур Аскендеров и его заместитель Камил Давдиев, мэр Махачкалы и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан» Джамбулат Салавов, депутаты народного собрания Республики Дагестан Имран Аваев и Мусафенди Велимурадов.

Путин заявил, что собрал представителей Дагестана, чтобы обсудить кандидатуру нового главы республики и напомнил собравшимся, что у действующего главы Сергея Меликова в сентябре заканчивается срок.

«Он многое сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу, - сказал Владимир Владимирович. – Жизнь идёт дальше, и самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который: «а» – в состоянии решать стоящие задачи, «б» – знает, что и как надо делать, с учётом того, что было сделано до настоящего времени, и «в» – это, наверное, самое главное, – пользуется уважением у людей, доверием у людей».

Присутствующие предложили на этот пост кандидатуры председателя верховного суда Дагестана Федора Щукина и заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова. В итоге первого было решено назначить главой республики, а второго на пост премьера республики.

«Пожалуйста, я не против. Давайте так и сделаем», – отреагировал Путин.

Он пообещал «внимательно смотреть» из Кремля за тем, как будет работать новая команда в руководстве Дагестана и добавил, что российские власти продолжат работать над развитием Дагестана по всем направлениям.

При этом Сергей Меликов продолжит исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения Президента России. Его заслуги на посту руководителя Дагестана будут учитываться в его дальнейшей карьере, отметил президент России.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru