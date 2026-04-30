У жителей Ставрополья за пять дней рейда изъяли пистолеты, гранаты и взрывчатку

20 человек добровольно принесли свое оружие силовикам.

В Ставропольском крае завершились рейды, проведенные в рамках профилактической акции «Оружие». За пять дней сотрудники правоохранительных органов региона осуществили 167 оперативно-розыскных мероприятий и 17 обысков.

В ходе операции был выявлен 21 случай незаконного хранения огнестрельного оружия. У местных жителей изъяли шесть боевых и 27 гражданских огнестрельных стволов, патроны, гранаты, несколько «обрезов» и 1,5 килограмма взрывчатых веществ.

Сотрудники МВД также проверяли владельцев лицензий на огнестрельное оружие. В результате к ответственности привлекли 28 человек. 32 жителя региона были пойманы за незаконную транспортировку оружия, а 16 ставропольцев нарушили правила его хранения.

По информации пресс-службы ГУ МВД Ставрополья, 20 человек добровольно сдали своё оружие. В ведомстве напомнили, что за такие действия гражданам не только не грозит ответственность, но и предусмотрена денежная компенсация.

