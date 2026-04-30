Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Дагестане

Эпицентр сейсмособытия был зафиксирован в Махачкале на глубине 12 км

В четверг, 30 апреля, в Махачкале (Дагестан) было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, информация о сейсмособытии поступила в 17:20 мск от специалиста Владикавказской геофизической службы РАН. Подземные толчки произошли в 17:04 мск на глубине 12 километров.

Как уточнили в МЧС, на поверхности землетрясение практически не ощущалось, жертв и разрушений нет. Все социально значимые объекты города продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, сегодня в Дагестане стало известно об отставке главы республики Сергея Меликова. Он пробыл на посту руководителя региона почти шесть лет. Владимир Путин поблагодарил его за плодотворную работу и предложил новую должность. Его кресло займет председатель верховного суда Дагестана Федор Щукин.

