В Кировском округе Ставрополья приводят в порядок военные мемориалы и памятники

Добровольцы убрали мусор, выполнили косметический ремонт, привели в порядок подходы к памятникам. Фото: администрация Кировского округа

В преддверии Дня Победы в населенных пунктах Кировского округа проходят мероприятия по уборке памятников, посвященных защитникам Отечества, и благоустройству прилегающих территорий. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, к субботникам присоединились местные жители и волонтеры.

Так, в поселке Фазанном наведен порядок у памятника «Воину-освободителю», в поселке Коммаяк – памятник «Землякам, погибшим в 1941–1945 гг.» и мемориал «Родина-мать». В станице Зольской благоустроен мемориал «Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1942–1943 годах». Добровольцы убрали мусор, выполнили косметический ремонт, привели в порядок подходы к памятникам.

«Подобные мероприятия не только преображают наши общественные пространства, но и укрепляют дух единства и патриотизма», – рассказали в мэрии Кировского округа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru