Жители КБР передали ставропольским волонтерам материалы для плетения масксетей

Волонтеры из Кировского округа Ставрополья получили от жителей села Кременчуг-Константиновского Кабардино-Балкарской республики партию обрезков камуфляжного материала для плетения маскировочных сетей.

Полезный груз передали волонтерской группе «Паучки» из станицы Староповловской. С 2023 года неравнодушные жители сплели и отправили в зону спецоперации более полторы тысячи маскировочных сетей.

«Каждый кусочек ткани, каждая нить – это наша общая забота о тех, кто сегодня на передовой. Мы делаем одно общее дело, приближая час Победы. Спасибо всем, кто шьет, собирает, пакует и доставляет гуманитарную помощь. Ваш труд бесценен, а доброта не знает границ», – рассказали в пресс-службе администрации Кировского округа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru