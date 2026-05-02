В Дагестане для пострадавших от наводнения проведут диспансеризацию

Профилактические осмотры будут включать осмотры врачей, лабораторные исследования и аппаратную диагностику

В Дагестане стартовала полная диспансеризация для жителей, пострадавших от подтоплений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По поручению министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова первый заместитель министра Наби Кураев объявил, что все пострадавшие пройдут комплексное медицинское обследование. В настоящее время мобильные бригады врачей уже приступили к работе в городах и районах республики.

Профилактические осмотры включают консультации профильных специалистов; инструментальную диагностику и лабораторные анализы.

Напомним, что проливные дожди, прошедшие 28 марта и 4–5 апреля, привели к масштабному наводнению. В результате в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации – сначала на муниципальном, а затем и на федеральном уровне. По последним данным, подтопленными оказались почти десять тысяч жилых домов, около восьми тысяч из них получили повреждения. К сожалению, шесть человек погибли, а более 6,2 тысячи жителей пострадали.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru