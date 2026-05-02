Из аэропорта Ставрополя с мая запустили рейсы в Екатеринбург

Первый рейс на прилёт в Ставрополь составил 75% загруженности.

В международном аэропорту Ставрополя стартовало авиасообщение с Екатеринбургом – столицей Урала. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, перелёты осуществляются на российских самолётах SSJ-100 компанией Red Wings.

Согласно расписанию, рейсы между Ставрополем и Екатеринбургом будут выполняться до конца летнего сезона. В мае предусмотрен один рейс в неделю по пятницам, а с июня по сентябрь количество рейсов увеличится до двух в неделю – по понедельникам и пятницам.

Направление уже пользуется популярностью: на первом рейсе загрузка самолёта, прибывшего в Ставрополь, составила 75%.

Напомним, ранее сообщалось, что Ставрополье и Сербию может связать прямой авиамаршрут. Об этом на днях заговорили во время Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru