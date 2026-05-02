На Ставрополье в ДТП иномарки с микроавтобусом погиб водитель, второй в больнице

Водитель микроавтобуса скончался в больнице. Фото: ГАИ СК.

В Невинномысске на Ставрополье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, авария случилась на 242-м километре федеральной трассы «Кавказ» в черте города. 57-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat, который не используется как маршрутное такси.

В результате происшествия оба водителя – 63-летний мужчина за рулём микроавтобуса и владелец легковушки – были госпитализированы. Позже водитель Fiat скончался в больнице. Известно, что водитель Hyundai – житель другого региона, ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru