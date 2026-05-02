Из трёх заповедников Ставрополья после субботника вывезли семь кубометров мусора

Фото: минприроды Ставрополья.

В трёх заповедных уголках Ставропольского края прошли экологические субботники, в ходе которых привели в порядок охраняемые природные территории. Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, уборка состоялась в Верхнерусском сельсовете, на горе Стрижамент и вдоль дороги к Беспутской поляне.

В мероприятиях приняли участие сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий, Ставропольского лесничества, лесхоза, а также волонтёры. Всего из лесов было вывезено около семи кубометров мусора – объём, сопоставимый с полным бункером грузовика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском округе Ставрополья приводят в порядок военные мемориалы и памятники. Добровольцы убрали мусор, выполнили косметический ремонт, привели в порядок подходы к памятным местам.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru