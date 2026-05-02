В Кисловодске построят новую здравницу и экокурорт

Новый комплекс войдёт в масштабный проект экокурорта неподалёку от центра Кисловодска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На Кавказском инвестиционном форуме, который прошел на днях в Минеральных Водах, глава Кисловодска Евгений Моисеев подписал два меморандума о сотрудничестве, направленных на развитие городской курортной инфраструктуры.

Первое соглашение предусматривает строительство комплекса апартаментов с номерным фондом общей площадью около 44 тысяч квадратных метров. Второе заключено с инвестором для совместной реализации проекта по созданию и развитию нового парк-отеля.

Этот комплекс станет частью масштабного проекта экокурорта, расположенного недалеко от центра Кисловодска. Общая площадь застройки составит примерно 120 гектаров. В рамках проекта появятся объекты для активного отдыха, велнес-услуги, гастрономические пространства, СПА-комплекс, а также более трех тысяч номеров и апартаментов.

