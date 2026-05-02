Более двух тысяч участников собрал крестный ход в Кисловодске

Фото: администрация Кисловодска

В субботний праздничный день 2 мая в Кисловодске состоялся крестный ход «Благословение вод», приуроченный к старту курортного сезона. Как рассказали в прресс-службе администрации города-курорта, шествие началось у Свято-Никольского собора, прошло через территорию национального парка и завершилось у центрального входа в Нарзанную галерею, где был совершён молебен по освящению нарзанных источников. Возглавил процессию архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, а участие в событии приняли свыше двух тысяч человек.

«Подобные мероприятия действительно объединяют, напоминают о наших корнях, вере, уважении к истории и любви к родному городу», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Между тем, ранее сообщалось, что ставропольский священник осудил съемки «Битвы экстрасенсов» на кладбище в Зеленокумске. Они прошли в ночь с 1 на 2 мая и вызвали ажиотаж в городе. Священнослужитель призвал правоохранительные органы и власти разобраться с «шарлатанами».

